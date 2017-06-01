Дарья Касаткина: "Рада, что победила Вондроушову. У нее большое будущее"

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что довольна своей победой над Маркетой Вондроушовой (7:6 (7:1), 6:4), передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Напомним, что Касаткина в четверг выиграла два матча – одиночный у Вондроушовой и вместе с Ириной Хромачевой парный у "посеянных" под 10-м номером Ракель Атаво и Елены Остапенко (6:0, 3:6, 6:4).

– Как ваша многострадальная нога?

– Хорошо, – сказала Касаткина. – Два матча выдержала. Сейчас буду делать всякие восстановительные процедуры, чтобы ничего плохого не случилось, но все должно быть хорошо.

– Каким был одиночный матч?

– Было непросто. Девочка играет хорошо, но это я и так знала. Потому что она молодая… Говорю так, будто я сама старая (улыбается). Амбициозная, очень хорошо подает. Отлично двигается. Полагаю, что у нее большое будущее. Сегодня же я просто рада, что смогла победить. Хотя матч, особенно первый сет, были тяжелыми. Она здорово начала, очень агрессивно. Я даже удивилась. В первых двух геймах я просто стояла и смотрела за тем, как летит мяч. Потом просто стала стараться играть очко за очком. А в конце мы обе подустали, и это было видно. Но я оказалась более выносливой.

– То, что вы уже побеждали ее на юниорском Roland Garros, как-то помогало?

– Нет. Вообще об этом даже не думала. Было видно, что соперница очень хорошо настроена. Явно хотела победить и продлить свою выигрышную серию. Поэтому нужно было внимательно играть каждый мяч.

– Вондроушова после каждого розыгрыша хваталась за локоть. Чувствовалось, что у нее какие-то проблемы?

– Нет. У нее с юниорского возраста в каждом матче такие жесты, как будто она не хочет играть. Но она реально хорошо действовала, поэтому на подобные вещи не стоило обращать внимания.