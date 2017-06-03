Дарья Касаткина: "Порой принимала просто "шедевральные" решения на корте"

Россиянка Дарья Касаткина объяснила свое поражение от Симоны Халеп на корте имени Сюзанн Ленглен в третьем круге Roland Garros (0:6, 4:6) тем, что соперница сыграла лучше. Также она отметила, что не может быть недовольна своим выступлением на турнире, который вообще могла пропустить из-за травмы, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Большой корт тут совершенно не при чем, - сказала Касаткина. - На меня это уже совершенно не давит, все-таки сыграла уже достаточно матчей. Просто первые три гейма могли повернуться в любую сторону. Могла и я повести 3:0. Соперница просто чуть лучше сыграла важные мячи. А потом все пошло по накатанной. Во втором сете у меня реально были очень хорошие шансы, но я их не использовала. Но ничего – сделаем выводы. Я же вообще, по сути, не должна была играть на этом турнире. Это просто чудо, что я сюда приехала, выиграла два матча, да еще и один в паре. Так что грех мне Бога гневить.

– В концовке первого сета вы постоянно били себя по голове...

– Да потому что такие решения порой принимала, что просто кошмар. Такая каша в голове была во время матча, если честно. Во втором сете немного подуспокоилась, но все же. Это же Симона Халеп. Даже если она травмирована, все равно ее очень тяжело обыграть. А я к тому же пару раз делала что-то шедевральное – в кавычках – на корте. Что и помешало мне выиграть второй сет. Но ничего. Будем анализировать, смотреть и готовиться к следующим турнирам.

– Халеп говорила, что, поскольку у вас похожие травмы, будет стараться гонять вас по корту. Вы то же самое планировали?

– Планировала. Но получалось только с помощью укороченных. Потому что обычные удара близко к линиям у меня сегодня не летели. У нее это получалось лучше. Но она действительно сегодня сыграла лучше, чем я.