Дарья Касаткина: "Поначалу я немного нервничала"

Россиянка Дарья Касаткина довольна тем, как сложился матч третьего круга US Open с Еленой Остапенко из Латвии (6:3, 6:2). Ее следующей соперницей станет Кайя Канепи из Эстонии.

– Проиграв в третьем круге в парном разряде, я ничего не ждала от US Open, – цитирует официальный сайт турнира Касаткину. – Поэтому просто играла, наслаждалась, показывала свой теннис. Матч поначалу складывался не очень хорошо. Я немного нервничала, а соперница стартовала неплохо. Я же придерживалась своей стратегии, и она сработала. Во втором сете уже чувствовала себя хорошо, все шло так, как я хотела. Следующий матч с Канепи будет сложным. Она хороший игрок, показывала высокие результаты и побеждала хороших соперниц. Ее стиль очень опасен, мне нужно быть готовой к этому.