Дарья Касаткина: "Первая мысль после падения в Риме: "Это пипец"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что не была уверенна в своем участии на Roland Garros из-за травмы, полученной на турнире в Риме. Несмотря на это, россиянка обыграла Янину Викмайер в первом круге - 7:5, 6:4.

– Какими были для вас пара последних недель?

– Адовыми. Просто ад. Когда получаешь травму, едешь в больницу, сидишь у двери кабинета с ногой, как у слона, не знаешь, чего ожидать. Но в итоге я здесь и это здорово.

– Ваша первая мысль после падения в Риме?

– Это пипец. Еще так обидно было! Я так хорошо проводила тот матч, а пришлось отказаться. Я ехала, смотрела на свою ногу и думала: "Капец". А мне еще и фотографию показали, где я подворачиваю ногу, и я думала: "Ну все, приехали. Можно помахать ручкой и "Ролан Гарросу", и травяному сезону". Когда выяснилось, что это надрыв второй степени и восстановление займет две-три недели, я просто выдохнул. Съела мороженое и успокоилась. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интервью Дарьи Касаткиной