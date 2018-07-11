Дарья Касаткина о матче с Кербер: "Я играла с пустой головой"

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что в матче четвертьфинала Уимблдона против немки Ангелик Кербер (3:6, 5:7) не чувствовала ни давления, ни страха. Россиянка также рассказала, как ей удалось отыграть шесть матчболов.

- Моим лучшим ударом в последнем гейме стал укороченный с бэкхенда. Я выполнила укороченный удар на матчболе - это удивительно, - приводит официальный сайт тура Касаткину. - Я не знаю, что творилось в моей голове. Я ни о чем не думала. Даже не знаю, как я решилась на такое на матчболе. Я играла с пустой головой. Не чувствовала никакого давления и страха. Я просто играла и все. На всех матчболах я делала нечто невообразимое. Думаю, это и есть ключ к успеху в больших матчах: играть с пустой головой, ни о чем не думая.

Касаткина впервые в карьере пробилась в 1/4 финала Уимблдона.