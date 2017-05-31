Дарья Касаткина: "Надаль подписал для меня свою книгу. С тех пор мы здороваемся"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что лично познакомилась со своим кумиром Рафаэлем Надалем. Произошло это после того, как испанец подписал для нее свою книгу.
– Чем занимались четыре дня, пока нужно было лежать?
– Смотрела турнир в Риме. Только не женский – это было очень грустно. Мужской. Расстроилась, что Рафа проиграл.
– Неужели не порадовались за Сашу Зверева?
– Нет, Саша однозначно молодец. Но я-то за Надаля.
– Надаль выиграет Roland Garros в этом году?
– Конечно! Что за вопрос?
– А он знает, что есть такая девочка – Даша Касаткина?
– Знает. Мы с ним здороваемся. В подарок на 19-летие мой тренер купил мне большую красивую книгу Надаля и попросил у него подписать. Рафа все красиво подписал. Потом я подошла к нему и сказала: "Спасибо! Мне было очень приятно". С тех пор здороваемся. (Мария НИКУЛАШКИНА)