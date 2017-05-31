Дарья Касаткина: "Надаль подписал для меня свою книгу. С тех пор мы здороваемся"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью "СЭ" отметила, что лично познакомилась со своим кумиром Рафаэлем Надалем. Произошло это после того, как испанец подписал для нее свою книгу.

– Чем занимались четыре дня, пока нужно было лежать?

– Смотрела турнир в Риме. Только не женский – это было очень грустно. Мужской. Расстроилась, что Рафа проиграл.

– Неужели не порадовались за Сашу Зверева?

– Нет, Саша однозначно молодец. Но я-то за Надаля.

– Надаль выиграет Roland Garros в этом году?

– Конечно! Что за вопрос?

– А он знает, что есть такая девочка – Даша Касаткина?

– Знает. Мы с ним здороваемся. В подарок на 19-летие мой тренер купил мне большую красивую книгу Надаля и попросил у него подписать. Рафа все красиво подписал. Потом я подошла к нему и сказала: "Спасибо! Мне было очень приятно". С тех пор здороваемся. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интервью Дарьи Касаткиной