Дарья Касаткина: "Можно выиграть турнир "Большого шлема", а потом проиграть в первом круге"

Россиянка Дарья Касаткина довольна тем, как ей удалось провести матч третьего круга Уимблдона с австралийкой Эшли Барти. Касаткина одержала победу со счетом 7:5, 6:3.

– Она очень хорошо подавала. Ей удается подавать очень низко. На траве это очень опасно, – цитирует официальный сайт Уимблдона Касаткину. – Сначала было непривычно. Но потом я справилась с ситуацией.

Честно говоря, не слежу за сеткой турнира. Это теннис. В нем все может случиться. Можно выиграть турнир "Большого шлема", а потом проиграть в первом круге. Так что цифры меня не волнуют.

В молодости мне не удавалось найти свой стиль удара. Я пробовала бить по-разному. Никогда не была особенно сильной девушкой, поэтому пришлось находить иной способ побеждать.