Дарья Касаткина: "Бублик все время зовет играть микст"

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что ей нужно будет хорошо подготовиться к матчу против Симоны Халеп, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Также спортсменка отметила, что не хочет принимать участия в миксте.

– Вашей следующей соперницей станет Симона Халеп.

– Это, конечно, будет непросто, – сказала Касаткина. – Она в этом году выиграла крупный турнир на грунте, и это о многом говорит. Мне нужно будет очень хорошо подготовиться и показать свой лучший теннис.

– Как получилось, что в паре вы играете не с лучшей подругой Дарьей Гавриловой, а с Ириной Хромачевой?

– С Дашей мы изначально не договаривались на грунтовую серию, а тут я еще и ногу подвернула. И вообще не планировала играть в паре. Но Ира предложила выступить вместе, и мы записались в самый последний момент. Сыграли вроде неплохо.

– Вы играете в одиночке и паре, а микст никогда не хотели попробовать?

– Нет. Хотя Бублик мне все время предлагает. Все твердит: "Микст, микст…". Я отвечаю: "Сань, какой микст? Зачем?". Интересно, конечно, но очень много всего получается. У него пока рейтинга не хватает, и это пока моя главная отмазка. Если скоро поднимется, придется играть.