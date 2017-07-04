Даниил Медведев: "Травма Вавринки меня не заботила"

Россиянин Даниил Медведев, в понедельник обыгравший в первом круге Уимблдона третью ракетку мира Стэна Вавринку (6:4, 3:6, 6:4, 6:1), в интервью Eurosport назвал траву своим любимым покрытием и признался, что испытывает множество эмоций, но главная среди них - счастье.

- Очень сложно описать свои эмоции, потому что слишком много всего я чувствую в данный момент, – сказал Медведев в интервью Eurosport после матча. – Главная эмоция – это счастье. Первая победа на "Шлеме"! Тем более, против Вавринки.

– Насколько вам сегодня помог опыт игры с Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Истборне на прошлой неделе?

– Любой матч против таких игроков, как Джокович и Димитров, с которым я играл в Queen's Club, помогает. К тому же на Центральном корте в Квинсе похожая атмосфера. Так что, выйдя на корт здесь, я уже был готов к чему-то особенному. Сумел показать свой лучший теннис и выиграть.

– Как удалось не отвлекаться на травму Вавринки, который пару раз прибегал к помощи врачей?

– На самом деле, он так и не взял медицинский тайм-аут. Я, правда, не знаю, по какой причине. Поэтому меня это вообще никак не заботило. Старался больше думать о себе, показывать хорошую игру и победить. И это у меня получилось.

– Перед Уимблдоном вы сыграли два четвертьфинала и полуфинал. Можно ли говорить, что трава – ваше любимое покрытие?

– Определенно.