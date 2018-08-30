Даниил Медведев: "Странно, что Циципас заблокировал меня в Инстаграме. Но сейчас поздравил с победой"

Российский теннисист Даниил Медведев отметил, что не держит зла на Стефаноса Циципаса за инцидент в Майами. В марте этого года греческий спортсмен оскорбил соперника на корте, назвав его "ср*** русским".

Во втором круге US Open Медведев обыграл Циципаса. В следующем раунде он встретится с хорватом Борной Чоричем.

- Как удалось выжить по такой жаре? На самом деле очень странно, но на матче вообще не чувствовал ее, - заявил Медведев в эфире Eurosport. - Хорошо ощущал себя физически. Видел, что Циципасу было очень тяжело еще с первого сета. Старался проводить длинные розыгрыши. А вот когда после матча посидел одну минуту, чуть не офигел от жары.

Инцидент в Майами? Мы как до того не разговаривали, так и после. Я зла на него не держу, на корте многое может произойти. По себе знаю, что о многом можно пожалеть, но обычно я потом извиняюсь. Он не извинился. Считаю, что Циципас не прав. Странно, что он меня в Инстаграме заблокировал. Но, в принципе, после матча сейчас спокойно поздравил. Мы больше не разговаривали, и я не думаю, что мы какие-то враги. У нас родители дружат.