Даниил Медведев: "Поцелуй газона? Не мог поступить иначе"

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в первом круге Уимблдона над Станисласом Вавринкой (6:4, 3:6, 6:4, 6:1) отметил, что сыграл потрясающе в первом и третьем сетах. Спортсмен, впервые обыгравший соперника из топ-5, поцеловал газон после завершения матча.

- Я выиграл первый матч на Уимблдоне, поэтому поступил так, - приводит пресс-служба турнира слова Медведева. - Это мой любимый турнир, и я не мог поступить иначе. Вавринка выиграл всего один матч на траве в этом сезоне. Поэтому я понимал, что будет шанс. Думаю, в третьем и первом сетах я играл потрясающе.