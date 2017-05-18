Daily Mail: Уимблдон не даст Шараповой wild card

Уимблдон не предоставит россиянке Марии Шараповой wild card в основную сетку, сообщает Daily Mail. Однако 30-летняя спортсменка, отбывшая 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после своего возвращения отобралась в квалификацию по результатам трех турниров.
Глава комитета Уимблдона по wild card Тим Хенмэн отказался давать комментарии по поводу возможного участия Шараповой на турнире. Окончательное решение будет объявлено 20 июня.
Ранее оргкомитет Roland Garros отказался предоставить wild card Шараповой в основную сетку и в квалификацию.
za_yatc
RusSuck, как типичный русофоб, сам выдвигает доводы, сам их опровергает. Ничего кроме смеха не вызывает.
15:16
вилли
RusSuck, ну не даст - она через квалифай отберется
15:11
RusSuck
Да никто из серьёзных, уважающих себя турниров ей ничего не даст!)) Пусть вон по коммерческим лазит, там за деньги ей любой WC дадут!)) А на мэйджорах - в пролёте!)) Несмотря на заверения рашпедов о том, что на Шару там все молятся, эти фантазии ничего кроме смеха не вызывают.))
15:08