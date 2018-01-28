09:19 | Теннис — "Большой шлем"

Дабровски и Павич - победители Australian Open в миксте

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Пара Габриэла Дабровски – Мате Павич выиграла Australian Open в миксте. В финале был обыгран дуэт Тимея Бабош - Рохан Бопанна.

Напомним, Дабровски и Павич обыграли в полуфинале турнира Екатерину Макарову и Бруну Соарес.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал 

Дабровски/Павич М. (Канада/Хорватия, 8) - Бабош/Бопанна (Венгрия/Индия, 5) - 2:6, 6:4, 11:9

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Павич и пару и микст выиграл.) Но интерес, судя по обилию комментов, нулевой.) А ведь Макарова и Веснина из той же оперы.)

09:57