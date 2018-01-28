Дабровски и Павич - победители Australian Open в миксте

Пара Габриэла Дабровски – Мате Павич выиграла Australian Open в миксте. В финале был обыгран дуэт Тимея Бабош - Рохан Бопанна.

Напомним, Дабровски и Павич обыграли в полуфинале турнира Екатерину Макарову и Бруну Соарес.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Финал

Дабровски/Павич М. (Канада/Хорватия, 8) - Бабош/Бопанна (Венгрия/Индия, 5) - 2:6, 6:4, 11:9