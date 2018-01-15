Цонга вышел во второй круг Australian Open, где сыграет с Шаповаловым

Француз Жо-Вилфрид Цонга обыграл американца Кевина Кинга в первом круге Australian Open – 6:4, 6:4, 6:1. Его следующим соперником станет канадец Денис Шаповалов.

Еще один фрацуз Лукас Пуйе, сеяный под 18-м номером, в четырех сетах проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Цонга (Франция, 15) – Кинг К. (США, Q) – 6:4, 6:4, 6:1

Бемельманс (Бельгия, Q) – Пуйе (Франция, 18) – 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6)

Соуза Ж. (Португалия) – Браун (Германия, Q) – 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (4:7), 6:1

Рууд (Норвегия, Q) – Алис (Франция, Q) – 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 7:5, 11:9

Джазири (Тунис) - Карузо (Италия, Q) - 6:7 (2:7), 3:6, 6:3, 7:5, 6:3