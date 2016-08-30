Цонга во втором круге Us Open

Француз Жо-Вилфрид Цонга вышел во второй круг US Open. В матче первого раунда Црнга победил Гвидо Андреоцци из Аргентины - 6:3, 6:4, 6:4. Во втором круге француз встретится с победителем противостояния Джеймса Дакуорта и Робина Хаасе.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Шатрал (Чехия, Q) - Макдональд (США, WC) - 4:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2
Цонга (Франция) - Андреоцци (Аргентина) - 6:3, 6:4, 6:4