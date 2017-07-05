Цонга сыграет с Керри в третьем круге Уимблдона

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер в пяти сетах сломил сопротивление чеха Лукаша Росола во втором круге Уимблдона. Итальянец Паоло Лоренци в поединке первого раунда одолел аргентинца Орасио Себальоса. Их встреча началась еще вчера, но была прервана из-за наступления темноты.

Грузин Николоз Басилашвили уступил американцу Сэму Керри. Следующим соперником представителя США станет француз Жо-Вилфрид Цонга, победивший еще одного представителя Италии Симоне Болелли.

Также в третий круг турнира прошел испанец Роберто Баутиста Агут, обыгравший немца Петера Гойовчика.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Лоренци (Италия, 32) – Себальос (Аргентина) – 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (10:8), 7:5

Второй круг

Мюллер (Люксембург, 16) – Росол (Чехия, Q) – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:3, 9:7

Керри (США, 24) – Басилашвили (Грузия) – 6:4, 4:6, 6:3, 6:3

Цонга (Франция, 12) – Болелли (Италия, Q) – 6:1, 7:5, 6:2

Баутиста Агут (Испания, 18) – Гойовчик (Германия, Q) – 6:2, 6:1, 3:6, 6:3