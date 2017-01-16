Цонга и Киргиос вышли во второй круг Australian Open, Хачанов сыграет с Соком

Француз Жо-Вилфрид Цонга в четырех сетах одолел бразильца Тиагу Монтейру в первом круге Australian Open. Теперь ему предстоит встреча с сербом Душаном Лайовичем. Хозяин корта Ник Киргиос в трех сетах нанес поражение португальцу Гаштау Элиашу и сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.
Джек Сок из США взял верх над еще одним французом - Пьером-Юге Эрбером, и во втором круге его ждет дуэль с россиянином Кареном Хачановым. Также побед в первом круге добились израильтянин Дуди Села и еще один представитель США - Стив Джонсон.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Села (Израиль) – Гранольерс (Испания) – 5:7, 6:3, 6:2, 6:0
Киргиос (Австралия, 14) – Элиаш (Португалия) – 6:1, 6:2, 6:2
Сок (США, 23) – Эрбер (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:3
Цонга (Франция, 12) – Монтейру (Бразилия) – 6:1, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2
Джонсон (США) – Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 6:4, 6:4
Сеппи (Италия) – Матье (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5