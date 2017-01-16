Цонга и Киргиос вышли во второй круг Australian Open, Хачанов сыграет с Соком

Француз Жо-Вилфрид Цонга в четырех сетах одолел бразильца Тиагу Монтейру в первом круге Australian Open. Теперь ему предстоит встреча с сербом Душаном Лайовичем. Хозяин корта Ник Киргиос в трех сетах нанес поражение португальцу Гаштау Элиашу и сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.

Джек Сок из США взял верх над еще одним французом - Пьером-Юге Эрбером, и во втором круге его ждет дуэль с россиянином Кареном Хачановым. Также побед в первом круге добились израильтянин Дуди Села и еще один представитель США - Стив Джонсон.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Села (Израиль) – Гранольерс (Испания) – 5:7, 6:3, 6:2, 6:0

Киргиос (Австралия, 14) – Элиаш (Португалия) – 6:1, 6:2, 6:2

Сок (США, 23) – Эрбер (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:3

Цонга (Франция, 12) – Монтейру (Бразилия) – 6:1, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2

Джонсон (США) – Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 6:4, 6:4

Сеппи (Италия) – Матье (Франция) – 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5