Цонга и Изнер – в третьем круге US Open

Француз Жо-Вилфрид Цонга в четырех сетах одолел австралийца Джеймса Дакуорта во втором круге US Open. В другом поединке киприот Маркос Багдатис нанес поражение другому представителю Франции Бенуа Пэру. Также в следующий раунд пробились хозяин корта Джон Изнер и Кевин Андерсон из ЮАР.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Цонга (Франция, 9) – Дакуорт (Австралия, WC) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Багдатис (Кипр) – Пэр (Франция, 32) – 6:2, 6:4, 3:6, 6:4

Изнер (США, 20) – Дарсис (Бельгия, Q) – 6:3, 6:4, 6:7 (10:12), 6:3

Андерсон (ЮАР, 23) – Поспишил (Канада) – 7:6 (7:3), 6:4, 6:4