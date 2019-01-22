Циципас вышел в полуфинал Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале Australian Open обыграл испанца Роберто Баутисту Агута - 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Игра продлилась 3 часа 19 минут.

Циципас впервые в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема". В следующем раунде он встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) - Рафаэль Надаль (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 14) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 22) - 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)