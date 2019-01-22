Циципас - самый молодой полуфиналист Australian Open с 2003 года

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале Australian Open обыграл испанца Роберто Баутисту Агута - 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Он впервые в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема".

Таким образом, 20-летний грек стал самым молодым полуфиналистом турнира "Большого шлема" после серба Новака Джоковича на US Open-2007. На Australian Open Циципас является самым молодым полуфиналистом с 2003 года - тогда в четверку лучших вышел Энди Роддик.

В следующем раунде грек встретится с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) - Рафаэль Надаль (Испания).

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