Циципас обыграл Федерера в 1/8 финала Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в 1/8 финала Australian Open.

Матч продолжался три часа и 50 минут. Швейцарец был посеян на турнире под третьим номером.

В 1/4 финала грек сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция, 14) - Роджер Федерер (Швейцария, 3) - 6:7(11:13), 7:6(7:3), 7:5, 7:6(7:5)