23:28 1 сентября | Теннис — "Большой шлем"

Цибулкова выбила Кербер с US Open


Словачка Доминика Цибулкова в третьем круге US Open победила четвертую "сеяную" немку Ангелик Кербер. Соперницей Цибулковой станет Мэдисон Кис из США. 

В другой встрече украинка Леся Цуренко взяла верх над Катержиной Синяковой из Чехии. Ее соперницей станет еще одна представительница Чехии Маркета Вондроушова.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов                 

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Леся Цуренко (Украина) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:4, 6:0

Доминика Цибулкова (Словакия, 29) - Ангелик Кербер (Германия, 4) - 3:6, 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2018/11/

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Материалы других СМИ