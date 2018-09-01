Цибулкова выбила Кербер с US Open

Словачка Доминика Цибулкова в третьем круге US Open победила четвертую "сеяную" немку Ангелик Кербер. Соперницей Цибулковой станет Мэдисон Кис из США.

В другой встрече украинка Леся Цуренко взяла верх над Катержиной Синяковой из Чехии. Ее соперницей станет еще одна представительница Чехии Маркета Вондроушова.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Леся Цуренко (Украина) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:4, 6:0

Доминика Цибулкова (Словакия, 29) - Ангелик Кербер (Германия, 4) - 3:6, 6:3, 6:3