Цибулкова и Корне вышли во второй круг Australian Open

Доминика Цибулкова из Словакии переиграла чешку Денису Аллертову в матче первого круга Australian Open. В других встречах Юлия Путинцева из Казахстана одолела испанку Лару Арруабаррену, француженка Ализе Корне выиграла у соотечественницы Миртиль Жорж, а итальянка Сара Эррани выбила из турнира японку Рису Одзаки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Цибулкова (Словакия, 6) - Аллертова (Чехия) - 7:5, 6:2

Путинцева (Казахстан, 31) - Арруабаррена (Испания) - 7:6 (9:7), 7:6 (12:10)

Корне (Франция, 28) - Жорж (Франция, WC) - 6:3, 4:6, 6:1

Эррани (Италия) - Одзаки (Япония) - 7:5, 6:1

Саккари (Греция) - Контавейт (Эстония) - 6:0, 6:4

Остапенко (Латвия) - Чжу Линь (Китай, Q) - 6:4, 6:0