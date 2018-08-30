Цибулкова и Кербер пробились в третий раунд US Open

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова обыграла Си Сувэй из Тайваня (7:6(7:3), 4:6, 6:4) в во втором раунде US Open в женском одиночном разряде. Немка Ангелик Кербер на этой же стадии обыграла шведку Юханну Ларссон (6:2, 5:7, 6:4).
В следующем раунде победительницы сыграют друг с другом.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Доминика Цибулкова (Словакия, 29) - Си Сувэй (Тайвань) - 7:6(7:3), 4:6, 6:4
Ангелик Кербер (Германия, 4) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:2, 5:7, 6:4
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/