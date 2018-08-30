Цибулкова и Кербер пробились в третий раунд US Open

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова обыграла Си Сувэй из Тайваня (7:6(7:3), 4:6, 6:4) в во втором раунде US Open в женском одиночном разряде. Немка Ангелик Кербер на этой же стадии обыграла шведку Юханну Ларссон (6:2, 5:7, 6:4).

В следующем раунде победительницы сыграют друг с другом.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Доминика Цибулкова (Словакия, 29) - Си Сувэй (Тайвань) - 7:6(7:3), 4:6, 6:4

Ангелик Кербер (Германия, 4) - Юханна Ларссон (Швеция) - 6:2, 5:7, 6:4