Чорич обыграл Краиновича в третьем раунде Australian Open

Хорватский теннисист Борна Чорич обыграл серба Филипа Краиновича (2:6, 6:3, 6:4, 6:3) в третьем раунде Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 46 минут.

В 1/8 финала хорват сыграет с победителем пары Люка Пуй (Франция) - Алексей Попырин (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Борна Чорич (Хорватия, 11) - Филип Краинович (Сербия) - 2:6, 6:3, 6:4, 6:3