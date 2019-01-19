Чорич обыграл Краиновича в третьем раунде Australian Open

Хорватский теннисист Борна Чорич обыграл серба Филипа Краиновича (2:6, 6:3, 6:4, 6:3) в третьем раунде Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 46 минут.
В 1/8 финала хорват сыграет с победителем пары Люка Пуй (Франция) - Алексей Попырин (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Борна Чорич (Хорватия, 11) - Филип Краинович (Сербия) - 2:6, 6:3, 6:4, 6:3
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