Чорич и Буста вышли в третий круг Australian Open

Хорват Борна Чорич пробился в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда он обыграл венгра Мартона Фучовича - 6:4, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 16 минут.

В другом матче дня испанец Пабло Карреньо Буста обыграл белоруса Илью Ивашко - 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Борна Чорич (Хорватия, 11) - Мартон Фучович (Венгрия) - 6:4, 6:3, 6:4

Пабло Карреньо Буста (Испания, 23) - Илья Ивашко (Белоруссия) - 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)

Все о теннисе - здесь