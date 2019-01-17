Чорич и Буста вышли в третий круг Australian Open

Хорват Борна Чорич пробился в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда он обыграл венгра Мартона Фучовича - 6:4, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 16 минут.
В другом матче дня испанец Пабло Карреньо Буста обыграл белоруса Илью Ивашко - 6:2, 6:3, 7:6 (9:7).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Борна Чорич (Хорватия, 11) - Мартон Фучович (Венгрия) - 6:4, 6:3, 6:4
Пабло Карреньо Буста (Испания, 23) - Илья Ивашко (Белоруссия) - 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)
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