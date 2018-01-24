Чон Хен вышел в полуфинал Australian Open

Кореец Чон Хен пробился в полуфинал Australian Open. Сегодня он в трех сетах переиграл американца Тенниса Сандгрена.

В полуфинале корейский теннисист сыграет с победителем матча Томаш Бердых - Роджер Федерер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чон Хен (Корея) - Сандгрен (США) - 6:4, 7:6 (7:5), 6:3