07:50 | Теннис — "Большой шлем"

Чон Хен вышел в полуфинал Australian Open

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Кореец Чон Хен пробился в полуфинал Australian Open. Сегодня он в трех сетах переиграл американца Тенниса Сандгрена.

В полуфинале корейский теннисист сыграет с победителем матча Томаш Бердых - Роджер Федерер.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Чон Хен (Корея) - Сандгрен (США) - 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

соображающие люди поняли, что такое американская школа тенниса, бгг)) зачистили и в женской, и в мужской сетке, теперь можно наслаждаться полуфиналами))

08:09

alexzander

Закономерно, Теннис и так прыгнул выше головы. Все на матч Роджера, ждем, очень интересный матч будет с Томашем, с Чоном еще интересней!!!

08:06