Чон Хен вышел в полуфинал Australian Open

Кореец Чон Хен пробился в полуфинал Australian Open. Сегодня он в трех сетах переиграл американца Тенниса Сандгрена.
В полуфинале корейский теннисист сыграет с победителем матча Томаш Бердых - Роджер Федерер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чон Хен (Корея) - Сандгрен (США) - 6:4, 7:6 (7:5), 6:3
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shpasic
соображающие люди поняли, что такое американская школа тенниса, бгг)) зачистили и в женской, и в мужской сетке, теперь можно наслаждаться полуфиналами))
08:09
alexzander
Закономерно, Теннис и так прыгнул выше головы. Все на матч Роджера, ждем, очень интересный матч будет с Томашем, с Чоном еще интересней!!!
08:06