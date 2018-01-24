Чон Хен стал самым низкорейтинговым полуфиналистом Australian Open после Сафина

Кореец Чон Хен впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open, победив американца Тенниса Сандгрена. 21-летний спортсмен стал первым корейцем, вышедшим в этот раунд турнира "Большого шлема".

Чон Хен занимает 58-е место в рейтинге ATP. Как сообщает пресс-служба Australian Open, он стал самым низкорейтинговым участником полуфинала турнира после россиянина Марата Сафина в 2004-м году. Он тогда занимал 86-ю строчку.