Чон Хен стал самым низкорейтинговым полуфиналистом Australian Open после Сафина

Кореец Чон Хен впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open, победив американца Тенниса Сандгрена. 21-летний спортсмен стал первым корейцем, вышедшим в этот раунд турнира "Большого шлема".
Чон Хен занимает 58-е место в рейтинге ATP. Как сообщает пресс-служба Australian Open, он стал самым низкорейтинговым участником полуфинала турнира после россиянина Марата Сафина в 2004-м году. Он тогда занимал 86-ю строчку.
Hyeon Chung becomes the lowest ranked man into the last 4 here since No.86 Marat Safin in 2004. #AusOpen pic.twitter.com/DfVZzgte2x– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 января 2018 г.
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