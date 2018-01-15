Чилич вышел во второй круг Australian Open

Хорват Марин Чилич в четырех сетах победил канадца Вашека Поспишила в первом круге Australian Open со счетом 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7:5). В следующем раунде он сыграет с победителем матча Дастин Браун (Германия) – Жоау Соуза (Португалия).
В других встречах француз Жиль Симон обыграл румына Мариуша Копила, а хорват Иво Карлович – серба Ласло Джере.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Чилич (Хорватия, 6) – Поспишил В. (Канада, Q) – 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7:5)
Симон (Франция) – Копил (Румыния) – 7:5, 6:4, 6:3
Карлович (Хорватия) – Джере (Сербия) – 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2)
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