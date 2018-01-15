Чилич вышел во второй круг Australian Open

Хорват Марин Чилич в четырех сетах победил канадца Вашека Поспишила в первом круге Australian Open со счетом 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7:5). В следующем раунде он сыграет с победителем матча Дастин Браун (Германия) – Жоау Соуза (Португалия).

В других встречах француз Жиль Симон обыграл румына Мариуша Копила, а хорват Иво Карлович – серба Ласло Джере.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Чилич (Хорватия, 6) – Поспишил В. (Канада, Q) – 6:2, 6:2, 4:6, 7:6 (7:5)

Симон (Франция) – Копил (Румыния) – 7:5, 6:4, 6:3

Карлович (Хорватия) – Джере (Сербия) – 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2)