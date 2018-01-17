Чилич вышел в третий круг Australian Open

Шестая ракетка мира хорват Марин Чилич обыграл португальца Жоау Соузу в матче второго круга Australian Open. Встреча. продолжавшаяся 1 час и 47 минут, завершилась со счетом 6:1, 7:5, 6:2.

В третьем круге Чилич встретится с победителем встречи между уругвайцем Пабло Куэвасом и американцем Райаном Харрисоном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Чилич (Хорватия, 6) - Соуза Ж. (Португалия) - 6:1, 7:5, 6:2,

Эдмунд (Великобритания) - Истомин (Узбекистан) - 6:2, 6:2, 6:4,

Мюллер Ж. (Люксембург, 23) - Джазири (Тунис) - 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6, 6:2.