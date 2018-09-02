Чилич вышел в четвертый круг US Open

Седьмая ракетка мира хорват Марин Чилич в упорной борьбе вышел в четвертый круг US Open. Во встрече, которая продолжалась 4 часа и 2 минуты, 29-летний теннисист обыграл представителя Австралии Алекса Де Минаура.
В 4-м круге Чилич встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который ранее выбил из розыгрыша немца Ян-Леннарда Штруффа.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Марин Чилич (Хорватия, 7) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.