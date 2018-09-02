Чилич вышел в четвертый круг US Open

Седьмая ракетка мира хорват Марин Чилич в упорной борьбе вышел в четвертый круг US Open. Во встрече, которая продолжалась 4 часа и 2 минуты, 29-летний теннисист обыграл представителя Австралии Алекса Де Минаура.

В 4-м круге Чилич встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который ранее выбил из розыгрыша немца Ян-Леннарда Штруффа.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Марин Чилич (Хорватия, 7) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.