Чилич вылетел с US Open, Шаповалов - в четвертом круге

Пятый номер "посева" US Open Марин Чилич завершает борьбу на турнире. В матче третьего круга он уступил аргентинцу Диего Шварцману. В четвертом круге соперником Шварцмана станет француз Лукас Пуйе, выигравший у казахстанца Михаила Кукушкина.

В другом матче представитель Канады Денис Шаповалов выиграл у Кайла Эдмунда, который не смог завершить поединок и снялся при счете 1-2 по сетам. Соперником Шаповалова станет испанец Пабло Карреньо Буста, выбивший француза Николя Маю.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Шаповалов (Канада, Q) - Эдмунд (Великобритания) - 3:6, 6:3, 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока

Шварцман (Аргентина, 29) - Чилич (Хорватия, 5) - 4:6, 7:5, 7:5, 6:4

Лоренци (Италия) - Фаббиано (Италия) - 6:2, 6:4, 6:4

Карреньо Буста (Испания, 12) - Маю (Франция, Q) - 6:3, 6:4, 6:3

Пуйе (Франция) - Кукушкин (Казахстан) - 2:6, 6:3, 6:4, 6:4