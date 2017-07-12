Чилич сыграет с Керри в полуфинале Уимблдона

Хорватский теннисист Марин Чилич победил Жиля Мюллера из Люксембурга в четвертьфинале Уимблдона. Встреча продолжалась пять сетов и закончилась со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1. В полуфинале Чилич встретится с американцем Сэмом Керри.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Чилич (Хорватия, 7) – Мюллер (Люксембург, 16) – 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1