13:54 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Чилич проиграл Эвансу во втором круге Australian Open

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Седьмой "сеяный" на турнире Марин Чилич во втором круге Australian Open уступил в четырех сетах британцу Дэниэлу Эвансу3:6, 7:5, 6:3, 6:3. В следующем раунде Эванс сыграет с победителем пары Бернард Томич (Австралия) - Виктор Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика).

В еще одном поединке Андреас Сеппи обыграл австралийца Ника Киргиоса. Для победы итальянцу понадобилось пять сетов. В следующем раунде он сыграет с бельгийцем Стивом Дарсисом.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Сеппи (Италия) - Киргиос (Австралия, 14) - 1:6, 6:7 (1:7), 6:4, 6:2, 10:8

Эванс Д. (Великобритания) - Чилич (Хорватия, 7) - 3:6, 7:5, 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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