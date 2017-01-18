Чилич проиграл Эвансу во втором круге Australian Open

Седьмой "сеяный" на турнире Марин Чилич во втором круге Australian Open уступил в четырех сетах британцу Дэниэлу Эвансу - 3:6, 7:5, 6:3, 6:3. В следующем раунде Эванс сыграет с победителем пары Бернард Томич (Австралия) - Виктор Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика).

В еще одном поединке Андреас Сеппи обыграл австралийца Ника Киргиоса. Для победы итальянцу понадобилось пять сетов. В следующем раунде он сыграет с бельгийцем Стивом Дарсисом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Сеппи (Италия) - Киргиос (Австралия, 14) - 1:6, 6:7 (1:7), 6:4, 6:2, 10:8

Эванс Д. (Великобритания) - Чилич (Хорватия, 7) - 3:6, 7:5, 6:3, 6:3