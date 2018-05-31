Чилич победил Хуркача и вышел в третий круг Roland Garros

Хорват Марин Чилич обыграл поляка Хуберта Хуркача во втором круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:2, 6:2, 6:7(3:7), 7:5.

Следующим соперником Чилича станет американец Стив Джонсон, который в другом матче победил немца Ян-Леннарда Штруффа – 4:6, 7:6(7:5), 6:2, 6:2.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 3) – Хуберт Хуркач (Польша, Q) – 6:2, 6:2, 6:7(3:7), 7:5

Стив Джонсон (США) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 7:6(7:5), 6:2, 6:2

Фабио Фоньини (Италия, 18) – Элиас Имер (Швеция, Q) – 6:4, 6:1, 6:2

Доминик Тим (Австрия, 7) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 2:6, 6:4, 6:4