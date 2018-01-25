Чилич – первый финалист Australian Open

В полуфинальном матче Australian Open шестой "сеяный" Марин Чилич одержал победу над британцем Кайлом Эдмундом – 6:2, 7:6(7:4), 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. В финале хорват встретится с победителем пары Чон Хен – Роджер Федерер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Чилич (Хорватия, 6) – Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 7:6(7:4), 6:2

Турнирная таблица – здесь