14:01 | Теннис — "Большой шлем"

Чилич – первый финалист Australian Open

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В полуфинальном матче Australian Open шестой "сеяный" Марин Чилич одержал победу над британцем Кайлом Эдмундом – 6:2, 7:6(7:4), 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. В финале хорват встретится с победителем пары Чон ХенРоджер Федерер.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Чилич (Хорватия, 6) – Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 7:6(7:4), 6:2

Турнирная таблица – здесь

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КОММЕНТАРИИ (9)
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alexzander

LZ68 Может и не обыграет,но проблем доставить может много)Посмотрим)

15:29

LZ68

alexzander, кореец, конечно, дерзкий парень, но слабо верится, что он обыграет деда)

15:27

Zlon

ну шо, эра Рублева))

15:18

alexzander

LZ68 Против Федерера? Давайте дождемся пятницы)!!!

15:05

Бней Иегуда

Поздравления Марину!) 3-й финал в карьере!) Эдмунду спасибо за блестящую игру на турнире!))

14:57

LZ68

Эдмунд и так прыгнул выше головы, как и кореец. Посмотрим, что хорватская шпала покажет в финале против Федерера)

14:30

shpasic

ну шо, эра Маррея))

14:27

Bee

Жалко денег за такой полуфинал.

14:24

tulupp

"Достойная смена" слабовата. Верно ЧМОка?

14:20