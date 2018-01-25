Чилич – первый финалист Australian Open

В полуфинальном матче Australian Open шестой "сеяный" Марин Чилич одержал победу над британцем Кайлом Эдмундом – 6:2, 7:6(7:4), 6:2.
Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. В финале хорват встретится с победителем пары Чон Хен – Роджер Федерер.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Чилич (Хорватия, 6) – Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 7:6(7:4), 6:2
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alexzander
LZ68 Может и не обыграет,но проблем доставить может много)Посмотрим)
15:29
LZ68
alexzander, кореец, конечно, дерзкий парень, но слабо верится, что он обыграет деда)
15:27
Zlon
ну шо, эра Рублева))
15:18
alexzander
LZ68 Против Федерера? Давайте дождемся пятницы)!!!
15:05
Бней Иегуда
Поздравления Марину!) 3-й финал в карьере!) Эдмунду спасибо за блестящую игру на турнире!))
14:57
LZ68
Эдмунд и так прыгнул выше головы, как и кореец. Посмотрим, что хорватская шпала покажет в финале против Федерера)
14:30
shpasic
ну шо, эра Маррея))
14:27
Bee
Жалко денег за такой полуфинал.
14:24
tulupp
"Достойная смена" слабовата. Верно ЧМОка?
14:20