Чилич обыграл Яновича и вышел во второй круг Australian Open

Хорватский теннисист Марин Чилич в первом круге турнира "Большого шлема" одержал победу над представителем Польши Ежи Яновичем – 4:6, 4:6, 6:2, 6:2, 6:3. Встреча продлилась 3 часа 8 минут.

В других играх 22-й сеяный Пабло Куэвас уступил аргентинцу Диего Шварцману (3:6, 3:6, 0:6), представитель Туниса Малек Джазири переиграл японца Го Соеду (6:3, 6:4, 6:3), серб Душан Лайович одержал победу над французом Стефаном Робером (6:3, 6:3, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Чилич (Хорватия, 7) – Янович (Польша) – 4:6, 4:6, 6:2, 6:2, 6:3

Шварцман (Аргентина) – Куэвас (Уругвай, 22) – 6:3, 6:3, 6:0

Джазири (Тунис) – Соеда (Япония, Q) – 6:3, 6:4, 6:3

Лайович (Сербия) – Робер (Франция) – 6:3, 6:3, 6:3