Чилич, Изнер Андерсон - во втором круге Roland Garros

Четвертая ракетка мира Марин Чилич вышел во второй круг Roland Garros, победив Джеймса Дакуорта. Также во второй круг пробились еще два теннисиста из топ-10: Джон Изнер одолел Ноа Рубина, а Кевин Андерсон - Паоло Лоренци.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Куэвас (Уругвай) - Альяж Бедене (Словения) - 6:4, 6:3, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, Q) - Теннис Сандгрен (США) - 6:2, 6:2, 3:6, 6:3

Томас Фаббиано (Италия) - Мэттью Эбден (Австралия) - 6:4, 5:7, 6:2, 3:6, 6:2

Джон Изнер (США, 9) - Ноа Рубин (США, WC) - 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7)

Гвидо Пелья (Аргентина) - Жоау Соуза (Португалия) - 6:2, 6:3, 6:4

Кевин Андерсон (ЮАР, 6) - Паоло Лоренци (Италия) - 6:1, 6:2, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) - Джон Миллмэн (Австралия) - 7:5, 6:4, 6:2

Максимилиан Мартерер (Германия) - Райан Харрисон (США) - 6:1, 6:3, 7:5

Марин Чилич (Хорватия, 3) - Джеймс Дакуорт (Австралия) - 6:3, 7:5, 7:6 (7:4)