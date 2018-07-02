Чилич и Керри - во втором круге Уимблдона

Прошлогодний финалист Уимблдона Марин Чилич вышел во второй круг травяного турнира "Большого шлема", переиграв в трех сетах японца Йошихито Нишиоку – 6:1, 6:4, 6:4. Идут дальше также прошлогодний полуфиналист Сэм Керри, "посеянный" 11-м, и австриец Деннис Новак.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Марин Чилич (Хорватия, 3) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:1, 6:4, 6:4
Сэм Керри (США, 11) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:2, 6:4, 6:3
Деннис Новак (Австрия, Q) – Петер Полански (Канада, LL) – 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)
Дополнительная информация
Материалы других СМИ