Чилич и Керри - во втором круге Уимблдона

Прошлогодний финалист Уимблдона Марин Чилич вышел во второй круг травяного турнира "Большого шлема", переиграв в трех сетах японца Йошихито Нишиоку – 6:1, 6:4, 6:4. Идут дальше также прошлогодний полуфиналист Сэм Керри, "посеянный" 11-м, и австриец Деннис Новак.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия, 3) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:1, 6:4, 6:4

Сэм Керри (США, 11) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:2, 6:4, 6:3

Деннис Новак (Австрия, Q) – Петер Полански (Канада, LL) – 6:2, 6:3, 7:6 (9:7)