Чилич и Гоффен вышли в четвертый круг Roland Garros

Хорват Марин Чилич победил Стива Джонсона в третьем круге Roland Garros. Его соперником станет Фабио Фоньини. Также в следующий раунд пробился Давид Гоффен, который встретится с Марко Чеккинато.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Марин Чилич (Хорватия, 3) - Стив Джонсон (США) - 6:3, 6:2, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, 8) - Гаэль Монфис (Франция, 32) - 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3