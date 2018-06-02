19:30 | Теннис — "Большой шлем"

Чилич и Гоффен вышли в четвертый круг Roland Garros


Хорват Марин Чилич победил Стива Джонсона в третьем круге Roland Garros. Его соперником станет Фабио Фоньини. Также в следующий раунд пробился Давид Гоффен, который встретится с Марко Чеккинато.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Марин Чилич (Хорватия, 3) - Стив Джонсон (США) - 6:3, 6:2, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, 8) - Гаэль Монфис (Франция, 32) - 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/1/35/

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