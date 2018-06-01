17:05 | Теннис — "Большой шлем"

Бузарнеску выбила Свитолину с Roland Garros

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Бузарнеску в третьем круге Roland Garros победила четвертую ракетку турнира Элину Свитолину. В четвертом круге румынка встретится с Мэдисон Кис из США.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Барбора Стрыцова (Чехия, 26) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан) - Ван Цян (Китай) - 1:6, 7:5, 6:4

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 31) - Элина Свитолина (Украина, 4) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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#Костюм кошки Ваканды)

Серена с учётом пары выиграла уже 4 матча...) Нехило так после 2-х лет перерыва на грунте.)

17:56

#Костюм кошки Ваканды)

Все задатки для мэйджоров и №1 у Элинки есть.) Посмотрим как реализует.) Зы. 3 подруги, Каро, Си, и Винус отстрелялись почти синхронно...)

17:50

from siberia with love

элина возьмет свой мэйджор-без сомнений-и не один

17:36

#Костюм кошки Ваканды)

У многих экспертов видел полуфиналы Халеп-Плишкова и Свитолина-Квитова.) Но то, что Свитолина мимо стало понятно ещё после прошлого матча...) Лично для меня.) Слишком рано набрала форму в Риме.)

17:33

from siberia with love

элина очень не стабильна-нервы-я ее в 3ку претендентов здесь ставил-хотя бузарнеску хорош игру сейчас показывает

17:29

#Костюм кошки Ваканды)

Да уж, у хейтерков непростая задача...)) Украину выбили, зато США дальше идёт....) По сабжу: не иначе Симонка Михаэлу простимулировала...)) И плохая примета выигрывать турниры перед мэйджорами!)) Димитров, Свитолина мимо, Зверев с матчбола ушёл... Нолик под вопросом?) Токма у Каро полёт нормальный!)) Касаткина, ком цу мир!))

17:22

Florida9

Не та масть на ноге у физкультурницы, трезуб на заднице самое то.

17:15

shpasic

жаль, что будущую первую ракетку мира выбили. теперь у "Кисули" есть шансы пройти дальше.

17:13

Florida9

Браво ! No pasaran !

17:09

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