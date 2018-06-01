Бузарнеску выбила Свитолину с Roland Garros

Бузарнеску в третьем круге Roland Garros победила четвертую ракетку турнира Элину Свитолину. В четвертом круге румынка встретится с Мэдисон Кис из США.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Барбора Стрыцова (Чехия, 26) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3
Юлия Путинцева (Казахстан) - Ван Цян (Китай) - 1:6, 7:5, 6:4
Михаэла Бузарнеску (Румыния, 31) - Элина Свитолина (Украина, 4) - 6:3, 7:5
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Материалы других СМИ
#Костюм кошки Ваканды)
Серена с учётом пары выиграла уже 4 матча...) Нехило так после 2-х лет перерыва на грунте.)
17:56
#Костюм кошки Ваканды)
Все задатки для мэйджоров и №1 у Элинки есть.) Посмотрим как реализует.) Зы. 3 подруги, Каро, Си, и Винус отстрелялись почти синхронно...)
17:50
from siberia with love
элина возьмет свой мэйджор-без сомнений-и не один
17:36
#Костюм кошки Ваканды)
У многих экспертов видел полуфиналы Халеп-Плишкова и Свитолина-Квитова.) Но то, что Свитолина мимо стало понятно ещё после прошлого матча...) Лично для меня.) Слишком рано набрала форму в Риме.)
17:33
from siberia with love
элина очень не стабильна-нервы-я ее в 3ку претендентов здесь ставил-хотя бузарнеску хорош игру сейчас показывает
17:29
#Костюм кошки Ваканды)
Да уж, у хейтерков непростая задача...)) Украину выбили, зато США дальше идёт....) По сабжу: не иначе Симонка Михаэлу простимулировала...)) И плохая примета выигрывать турниры перед мэйджорами!)) Димитров, Свитолина мимо, Зверев с матчбола ушёл... Нолик под вопросом?) Токма у Каро полёт нормальный!)) Касаткина, ком цу мир!))
17:22
Florida9
Не та масть на ноге у физкультурницы, трезуб на заднице самое то.
17:15
shpasic
жаль, что будущую первую ракетку мира выбили. теперь у "Кисули" есть шансы пройти дальше.
17:13
Florida9
Браво ! No pasaran !
17:09