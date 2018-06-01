Бузарнеску выбила Свитолину с Roland Garros

Бузарнеску в третьем круге Roland Garros победила четвертую ракетку турнира Элину Свитолину. В четвертом круге румынка встретится с Мэдисон Кис из США.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Барбора Стрыцова (Чехия, 26) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:2, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан) - Ван Цян (Китай) - 1:6, 7:5, 6:4

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 31) - Элина Свитолина (Украина, 4) - 6:3, 7:5