Бушар и Севастова – во втором круге Australian Open

Канадка Эжени Бушар во втором круге Australian Open в двух сетах нанесла поражение китаянке Пэн Шуай, в первом раунде победившей россиянку Дарью Касаткину. В другом поединке Анастасия Севастова из Латвии одолела представительницу Словакии Кристину Кучову, а испанка Карла Суарес Наварро уступила румынке Соране Кирсте.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Бушар (Канада) – Пэн Шуай (Китай) – 7:6 (7:5), 6:2

Севастова (Латвия, 32) – Кучова (Словакия) – 6:3, 6:4

Кирстя (Румыния) – Суарес Наварро (Испания, 10) – 7:6 (7:1), 6:3