Бушар частично выиграла судебное разбирательство у Федерации тенниса США

Канадская теннисистка Эжени Бушар частично выиграла в суде дело против Федерации тенниса США. Напомним, спортсменка подала в суд на эту организацию в 2015 году после падения в комнате физиотерапии во время US Open. Она в своих показаниях утверждала, что поскользнулась из-за небрежности персонала федерации. В результате падения Бушар получила сотрясение мозга.

Как сообщает AFP, суд определил, что федерация должна выплатить Бушар 75 процентов понесенного ею ущерба. Полной компенсации ей не удалось добиться, поскольку суд посчитал, что была доля небрежности и со стороны самой спортсменки.