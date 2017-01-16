Бублик обыграл Пуйе и вышел во второй круг Australian Open

Представитель Казахстана Александр Бублик в матче первого круг турнира "Большого шлема" одержал победу над французом Лукасом Пуйе - 6:0, 3:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.
В следующей стадии турнира он сыграет против представителя Туниса Малека Джазири. Напомним, что перед этим сезоном Бублик сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Бублик (Казахстан, Q) - Пуйе (Франция, 16) - 6:0, 3:6, 6:3, 6:4
Лацко (Словакия, Q) - Рамос-Виньолас (Испания, 26) - 4:6, 7:5, 1:6, 6:4, 6:3
Лоренци (Италия) - Дакуорт (Австралия) - 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4
Эванс Д. (Великобритания) - Баньис (Аргентина) - 7:6 (10:8), 6:3, 6:1
slager
Lexx Luger-gayduk---вот именно таких называют поцреотической ватой) дурачки) если в россии не нашлось людей способных оплачивать молодому теннисисту расходы а где то такие есть(хорошо что еще в казахстане)(теннис это дорогое удовольствие-и токо топ 100-могут оплачивать все сами а где молодому взять бабло-если у него нет папы богатого или махнатой руки во власти)),то по вашему он должен завязать со спортом и идти лузгать семки у подъезда с такими же как вы?))) для вас не предатели такие грязные необразованные колхозники как вы-сидящие без дела дома)
12:58
shpasic
да ладно, можно только порадоваться.
12:46
Lexx Luger
тряпка уехал за лаве
12:04
gayduk
Жаль, что этот новоявленный предатель прошел во 2 круг
12:03