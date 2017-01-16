11:48 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Бублик обыграл Пуйе и вышел во второй круг Australian Open

0
0
0
4

Представитель Казахстана Александр Бублик в матче первого круг турнира "Большого шлема" одержал победу над французом Лукасом Пуйе - 6:0, 3:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.

В следующей стадии турнира он сыграет против представителя Туниса Малека Джазири. Напомним, что перед этим сезоном Бублик сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Бублик (Казахстан, Q) - Пуйе (Франция, 16) - 6:0, 3:6, 6:3, 6:4

Лацко (Словакия, Q) - Рамос-Виньолас (Испания, 26) - 4:6, 7:5, 1:6, 6:4, 6:3

Лоренци (Италия) - Дакуорт (Австралия) - 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4

Эванс Д. (Великобритания) - Баньис (Аргентина) - 7:6 (10:8), 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/1/

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

slager

Lexx Luger-gayduk---вот именно таких называют поцреотической ватой) дурачки) если в россии не нашлось людей способных оплачивать молодому теннисисту расходы а где то такие есть(хорошо что еще в казахстане)(теннис это дорогое удовольствие-и токо топ 100-могут оплачивать все сами а где молодому взять бабло-если у него нет папы богатого или махнатой руки во власти)),то по вашему он должен завязать со спортом и идти лузгать семки у подъезда с такими же как вы?))) для вас не предатели такие грязные необразованные колхозники как вы-сидящие без дела дома)

12:58

shpasic

да ладно, можно только порадоваться.

12:46

Lexx Luger

тряпка уехал за лаве

12:04

gayduk

Жаль, что этот новоявленный предатель прошел во 2 круг

12:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ