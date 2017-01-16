Бублик обыграл Пуйе и вышел во второй круг Australian Open

Представитель Казахстана Александр Бублик в матче первого круг турнира "Большого шлема" одержал победу над французом Лукасом Пуйе - 6:0, 3:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут.

В следующей стадии турнира он сыграет против представителя Туниса Малека Джазири. Напомним, что перед этим сезоном Бублик сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Бублик (Казахстан, Q) - Пуйе (Франция, 16) - 6:0, 3:6, 6:3, 6:4

Лацко (Словакия, Q) - Рамос-Виньолас (Испания, 26) - 4:6, 7:5, 1:6, 6:4, 6:3

Лоренци (Италия) - Дакуорт (Австралия) - 6:4, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4

Эванс Д. (Великобритания) - Баньис (Аргентина) - 7:6 (10:8), 6:3, 6:1