06:23 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Братья Брайан – в финале парного разряда Australian Open

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Американские теннисисты Боб и Майк Брайан одержали победу в полуфинальном матче парного разряда Australian Open испанцев Пабло Карреньо Бусту и Гильермо Гарсия Лопеса в двух сетах – 7:6 (7:1), 6:3. В решающем поединке браться встретятся с победителем матча Марк Полманс/Эндрю Уиттингтон (Австралия) – Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Полуфинал

Брайан Б./Брайан М. (США, 3) – Карреньо Буста/Гарсия Лопес (Испания) – 7:6 (7:1), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/2/

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