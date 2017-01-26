Братья Брайан – в финале парного разряда Australian Open

Американские теннисисты Боб и Майк Брайан одержали победу в полуфинальном матче парного разряда Australian Open испанцев Пабло Карреньо Бусту и Гильермо Гарсия Лопеса в двух сетах – 7:6 (7:1), 6:3. В решающем поединке браться встретятся с победителем матча Марк Полманс/Эндрю Уиттингтон (Австралия) – Хенри Континен/Джон Пирс (Финляндия/Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Полуфинал

Брайан Б./Брайан М. (США, 3) – Карреньо Буста/Гарсия Лопес (Испания) – 7:6 (7:1), 6:3