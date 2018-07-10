Борис Собкин: "Мне понравилось выражение лица Касаткиной"

Наставник Михаила Южного, заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин прокомментировал игру Дарьи Касаткиной и Ангелик Кербер в четвертьфинале Уимблдона. Россиянка уступила немке в двух сетах.

– Мне очень понравилось, как играла Дарья, но Кербер сейчас на ходу, она в хорошем состоянии, и сегодня играла лучше, настолько лучше, что смогла выиграть в двух сетах, – сказал Собкин. - Выделять какую-то одну причину в проигрыше я бы не стал, так как теннисный матч – это многофакторный эксперимент, если можно так сказать.

Но мне нравится, как Даша играет: она играет вариативно, но самое главное, что она играет – она не мучается, это видно даже по выражению лица, вот это, на мой взгляд, очень важно. Именно это залог того, что она будет играть еще лучше. Если говорить о претенденте на чемпионство, то им может быть кто угодно. Я не люблю давать прогнозы, но могу уверенно утверждать, что если из 128 человек осталось всего 4, то любая полуфиналистка может победить. (Петр ГРИГОРЕНКО)

Касаткина не допрыгнула до полуфинала