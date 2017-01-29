Борис Собкин: "Матч Федерер - Надаль войдет в историю"

Тренер Михаила Южного, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин отметил, что от финала Australian Open, в котором Роджер Федерер одержал победу над Рафаэлем Надалем, у него остались самые лучшие впечатления. По его словам, оба теннисиста заслуживали победы.

– От матча между Федерером и Надалем остались самые замечательные впечатления. Но победой швейцарца не удивлен. Правда, точно так же не удивился бы и в случае триумфа испанца. Матч был абсолютно открытый, выиграть мог любой. Это следовало из хода поединка.

– Сам Федерер отметил, что готов разделить победу с Надалем.

– Мне тоже так хотелось бы. Безусловно, этот матч войдет в историю. Но последнее ли это было противостояние Федерера и Надаля, один Господь Бог знает. Однозначно, хотел бы еще раз увидеть их встречу друг с другом. Такие матчи приносят пользу теннису в целом. Пусть молодые игроки смотрят на это и понимают, что есть другой, более интересный теннис помимо того, в который играют Джокович и Маррэй.

– То есть теннис Надаля и Федерера более привлекательный для публики?