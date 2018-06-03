Борис Собкин: "Хачанов выглядел неплохо, но в решающие моменты Зверев нажал на газ"

Известный российский тренер Борис Собкин оценил игру Карена Хачанова, уступившего в четвертом круге Открытого чемпионата Франции представителю Германии Александру Звереву. Также специалист выразил мнение, кто может составить конкуренцию Рафаэлю Надалю в Открытом чемпионате Франции.

– Матч был напряженный, но по его итогам надо сказать, что Саша сейчас смотрится посолиднее, – сказал Собкин. – Хотя Карен играл на очень неплохом уровне. Очень важно, какая у них с тренером будет стратегия дальнейшего развития. Здесь он выглядел прилично, особенно мне понравилось, как Хачанов сыграл с Пуйе. Но Зверев в решающие моменты четвертого и пятого сетов резко прибавил, а Карен остался на том же уровне. Как две машины – шли-шли вровень, а потом один надавил на газ и ушел вперед. У него были для этого ресурсы, а у Хачанова их не нашлось. Он держал планку от начала до конца, но этого, к сожалению, не хватило.

– Насколько повлиял на общий исход тай-брейк, проигранный россиянином во второй партии?

– Не забывайте, что в этом сете Саша вел с брейком, так что это еще с какой стороны смотреть – или Карен проиграл тай-брейк, или Зверев его не дожал до того.

– Видите ли вы конкурентов у Рафы Надаля на этом "Ролан Гаррос"?

– Реальных – двое. Это победитель четвертьфинала Тим – Зверев, поскольку оба они не могут пройти дальше. И с некоторыми оговорками Новак Джокович. Хотя в теннисе всякое бывает – вспомните финал Australian Open в 2014-м. Тогда Надаль переигрывал Вавринку, а потом получил травму спины. Я бы не стал раньше времени вручать кубок испанцу.

– Кто пока вас больше всего удивил?

– В целом, пока это рядовой "Большой шлем". Все идет примерно так, как и должно. Были небольшие сенсации – главная для меня это выход в четвертьфинал итальянца Марко Чеккинато. Это человек, который просто плотно держит мяч, может немного поддавить, но не более. Без какой-то изюминки в игре. И то, что он попал в 1/4, для меня странно. Хотя у него сейчас такая полоса – он ведь в апреле в Будапеште не прошел квалификацию, был "лаки лузером" и выиграл титул. С этого момента он резко начал выигрывать, поймал волну. (Антон БАБОШИН)