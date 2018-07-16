Борис Собкин: "Длительные матчи на Уимблдоне будут продолжаться, пока кто-нибудь не умрет на корте"

Тренер российского теннисиста Михаила Южного Борис Собкин дал свою оценку длинным пятисетовым матчам на Уимблдонском турнире.

– Длительные поединки – это безобразие, и, судя по всему, такое будет продолжаться, пока кто-нибудь не умрет на корте. А такое, как вы понимаете, вполне может быть, – сказал Собкин. - На мой взгляд, надо взять пример с турниров ATP, которые изменили правила, чтобы избежать долгих поединков.

Но Уимблдон ведь система инерционная и прикрывает все это словом "традиция". Хотя там уже больше половины традиций поломаны – и ничего. А то, что такие долгие игры – это проблема уже давно всем было ясно. Выдумывать какую-то новую систему на турнирах Большого шлема можно, но, на мой взгляд, придумывать это будет как писал Ильф в своих записных книжках: "Когда вагоновожатые трамвая ищут новые пути – трамвай сходит с рельс". (Петр ГРИГОРЕНКО)