Бондаренко – соперница Павлюченковой во втором круге Australian Open

Украинка Катерина Бондаренко победила швейцарку Викторию Голубич в первом круге Australian Open со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2. В следующем раунде она встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

В другом матче испанка Карла Суарес Наварро обыграла полячку Магдалену Френх – 7:5, 6:3. Ее следующей соперницей станет венгерка Тимеа Бабош.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Суарес Наварро (Испания) – Френх (Польша, Q) – 7:5, 6:3

Бондаренко К. (Украина) – Голубич (Швейцария, Q) – 7:6 (7:3), 4:6, 6:2

Роговска (Австралия, WC) – Фурлис (Австралия, WC) – 6:3, 6:7 (3:7), 6:2